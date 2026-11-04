Spalletti: “Cambiaso e Sarr partono dall’inizio. Douglas Luiz e uno fra Bremer e Lucumi riposano. Rimango sul carro di Kolo Muani”

04/11/2026 | 19:23:09

Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la sfida contro l’AZ Alkmaar, in programma giovedì alle 21:00.

Su Kolo Muani: “Kolo Muani è uno che sarebbe felice se un suo compagno giocasse al suo posto. Rimango sempre dell’avviso che sia un giocatore forte e sono sul suo carro. Avergli fatto fare una mezz’ora in meno col Napoli, potrà essere importante domani”.

Sulla formazione: “Sarr gioca dall’inizio. In attacco ne giocheranno tre. Cambiaso è fresco e giocherà dall’inizio. Douglas Luiz dovrà riposare. Cabal viene da un periodo in cui è stato fermo e c’è la massima attenzione. Uno fra Lucumi e Bremer dovrà riposare”.

Sulla scelta tra campionato o Europa League: “Navighiamo a vista. Anche se ci mancano un po’ di soluzioni, abbiamo la qualità per giocare a viso aperto contro chiunque”.

Foto: X Juventus