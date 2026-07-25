Spalletti: “Buone indicazioni, bene Gatti e Kelly. Openda? Gli auguro buona fortuna”

25/07/2026 | 23:00:42

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a fine gara dopo l’amichevole vinta contro lo Standard Liegi.

Le sue parole: “Le sensazioni è che si siano allenati bene e che in generale abbiano fatto una buona partita. Nel primo tempo un po’ lenti, una costruzione un po’ difficoltosa perchè non si riusciva a trovare il ritmo giusto, non si riusciva a trovare questi spazi giusti, per cui è stata una partita più difficile, dove il pallino lo ha avuto lo Standard in mano e abbiamo dovuto rincorrere. Però in fase difensiva, molto bene, Gatti molto bene, Kelly molto bene. Il secondo tempo è stato diverso perchè siamo riusciti a far girare la palla con più velocità, siamo a riusciti ad avere il pallino in mano diverse volte e c’è stata anche più qualità nelle scelte e nelle giocate”.