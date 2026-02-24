Spalletti: “Bremer convocato e può essere utilizzato. Galatasaray e Roma sono due minacce”

24/02/2026 | 17:10:18

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha paragonato la sfida contro il Galatasaray a quella con la Roma del fine settimana: “Pesano allo stesso modo e sono tutte e due delle belle minacce, ma sono anche delle belle sfida. Io tutte le sere quando vado a letto saluto il passato e comincio a pensare a cosa dovrò fare il giorno dopo. Bremer? Sarà convocato e potrà essere usato. Lui fa parte dell’ asta bianconera. Passa molto da questi risultati qui, perchè involontariamente sei costretto a subirli, però abbiamo fatto tutti i ragionamenti corretti e siamo nelle condizioni di giocarci la partita al meglio. Le difficoltà non ti tolgono il valore ma ti costringono ad usarlo. Il futuro viene dopo questa partita e questo risultato”.

foto x juventus