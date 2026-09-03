Spalletti: “Bravi i nostri direttori sul mercato. Woltemade unisce due mondi, Sarr conosce tutte le zone di campo”

03/09/2026 | 12:45:50

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: “Non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile. I nostri direttori sono stati molto bravi a inserirsi nei contesti giusti e ad adattarsi a quello che offriva il mercato. Abbiamo coperto le nostre necessità di ruolo e portato a casa diversi calciatori. Avere inserito calciatori abituati a un calcio veloce, fisico, dove le possibilità di pensiero si riducono molto, porterà il livello della nostra squadra più in alto. Woltemade? Unisce due mondi nel modo di giocare. È molto bravo nel venire a giocare con la squadra, è leggero nella tecnica, conosce il calcio, sa venire a palleggiare sulla trequarti e poi attaccare gli spazi. Il colpo di testa e la finalizzazione sono materia che, gli piaccia o no, dovrà imparare a memoria. Da quando l’ho conosciuto sorride continuamente: è felicissimo di essere qui. Sarr? Rompe il fraseggio, conosce tutte le zone del campo. Lo vedi arrivare a duemila all’ora sulla linea difensiva avversaria, lo vedi in ripiego sulla linea difensiva a fare contrasto. Ha fisicità, copertura di campo ampia, qualità tecnica e sa inserirsi nel gioco di squadra”.

foto x juve