Spalletti: “Boga mi ha soddisfatto da punta centrale, Yildiz meglio da esterno. Il gol di Conceicao era da convalidare”

14/03/2026 | 23:34:32

Luciano Spalletti ha parlato a Sky dopo la vittoria di Udine: “Mi ha soddisfatto Boga, non l’avevo mai messo lì ed effettivamente nel periodo in cui ce l’ho con me l’ho sempre visto giocare a sinistra e invece si è mosso benissimo da attaccante. Anche Yildiz però è quello che cercavo di spiegare a tutti quelli che dicevano che bisognava farlo giocare punta, non si trova benissimo lì perché non ha ancora l’arte dell’uomo che lo bacchetta da dietro, lui ha sempre bisogno di scegliere quello che deve fare. Ha un po’ bisogno di vedere la palla davanti all’avversario. Poi ci va da solo, si mette in dinamica ma partire da lì gli si crea un po’ un problema. Poi sono stati bravi a fare questo corto-lungo e far passare la palla sopra, perché se l’Udinese la fai piazzare dentro l’area di rigore con la fisicità che ha… Infatti, tutte le volte che siamo arrivati a mettere la palla da 5 metri dal palo dentro l’area non abbiamo mai tirato fuori niente. Poi sono stati fortunati in un paio di occasioni. Però bisognava permettergli di mettere sul divano di casa loro e andargli dietro per fare questi attacchi nello spazio e in velocità. Siamo stati bravi a vincere da squadra forte. Il gol di Conceicao? Era da convalidare, per me è buono, perchè l’unico elemento che c’è per toglierlo è la vicinanza con il portiere ma Conceiçao non è fermo, sta andando via, sta passando ed è nella direzione opposta da dove viene palla”.

foto x juventus