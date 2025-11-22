Spalletti: “Bisogna alzare il livello per vincere su questi campi. Siamo stati scolastici”

22/11/2025 | 21:02:25

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Fiorentina .

Queste le sue parole: “Siamo stati troppo scolastici nel primo tempo, abbiamo fatto degli errori che non possiamo fare perché il nostro livello deve essere superiore. Dobbiamo alzare il livello di tutto, per venire su campi insidiosi come questo e vincere. Abbiamo trovato una squadra che è sotto livello rispetto alle sue qualità e con un allenatore che sa dare carica emotiva. Siamo stati scelti per fare di più, dobbiamo assolutamente alzare il nostro livello”.

Ridirebbe la frase sulle ambizioni da scudetto? “Come ambizione dobbiamo avere la lotta scudetto, non lo scudetto che è diverso. Dobbiamo alzare il livello rispetto a quanto fatto vedere oggi, il silenzio dei calciatori quando sono rientrati nello spogliatoio mi evidenzia che sono i primi a non essere contenti della loro prestazione e quello mi fa piacere. Siamo quello che facciamo vedere”.

Yildiz un po’ in difficoltà. “L’abbiamo trovato poco, il fatto di girare palla da una parte all’altra deve servire per imbucare dentro e l’abbiamo fatto poco. Abbiamo spesso sbagliato il passaggio e bisogna alzare il livello. Yildiz lo dobbiamo trovare di più, andare a giocare di più sulla punta e verticalizzare un po’ di più”.

Ha detto qualcosa a Vlahovic per i cori? “Dusan ha un carattere di quelli che più gli vanno addosso e più reagisce in maniera corretta e positiva. Da un punto di vista sociale, dobbiamo farla finita di usare gli stadi per cose che non hanno senso. Andiamo ad imbruttire lo sport più bello del mondo, dobbiamo assolutamente migliorare anche in questo”.

Foto: sito Juventus