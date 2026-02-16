Spalletti: “Bastoni in Nazionale? Gattuso può portare chi vuole. McKennie può giocare attaccante”

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulle polemiche post Inter: “Bastoni in Nazionale?Assolutamente Gattuso deve essere libero di portare chi vuole. Io purtroppo non lo sono più e mi porterò dietro quella situazione. Abbiamo un ct forte lo dobbiamo lasciare libero di fare quello che vuole. McKennie può fare l’attaccante? Sono convinto e l’ha già fatto vedere. È un calciatore che ha personalità di giocare spalle alla porta e sa anche ribaltare l’azione in poco tempo perchè è anche veloce oltre ad essere tecnico. Ha fatto vedere di tutto e noi gli abbiamo creato tutti i problemi possibili perchè lo facciamo passare da terzino destro ad ala sinistra. Poi sarebbe opportuno creargli uno spazio vicino all’area e la sua volontà di aiutare i compagni è di esempio per tutti”.

