Spalletti azzurro Italia: la strada è sempre più spianata

L’anno sabbatico? No, grazie. L’annuncio per Luciano Spalletti nuovo commissario tecnico della Nazionale si sta avvicinando. Tutto questo a prescindere dalla clausola che lo lega al Napoli, buon senso vuole che si trovi una soluzione per arrivare a tutti gli accordi. È sempre stato il primo nome della lista, la nomina sarebbe un premio alla meritocrazia e all’enorme lavoro che ha fatto a Napoli, dando un contributo decisivo per la conquista dello Scudetto. Pronto un contratto di tre anni, Spalletti azzurro Italia in attesa degli ultimi accordi e dell’annuncio.

Foto: Instagram Napoli