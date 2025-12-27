Spalletti annuncia: “Oggi riportiamo Koopmeiners a centrocampo”

27/12/2025 | 20:20:21

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky prima del match contro il Pisa: “Koopmeiners? Lo riportiamo a centrocampo, lo riportiamo un po’ davanti perchè poi il calciatore forte è quello che caratterizza il modo di stare in campo e lui, a parte che li ha girati un po’ tutti questi ruoli, però è bravo anche a fare l’incursore se non si trova con le spalle girate alla linea difensiva”.

foto x juventus