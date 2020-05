Spalletti: “All’Inter ho vissuto momenti emozionanti. Il secondo derby è stato il momento chiave della stagione”

Intervenuto ai microfoni di SKY Sport, il tecnico Luciano Spalletti ha ricordato la sua esperienza alla guida dell’Inter: “Di ricordi belli ne ho molti, anche perché siamo arrivati in fondo a tutte e due le stagioni con il fiato sul collo di quelli che rimanevano fuori dalla Champions. – ha detto – Quei momenti lì sono stati forti, emozionanti. Probabilmente quello della prima stagione a Roma contro la Lazio è uno dei momenti che mi hanno fatto gioire di più. Poi il secondo derby nella seconda stagione quando tutti ci davano per spacciati. Non so come valutate la mia storia all’Inter, ma il raggiungimento della Champions dopo la vittoria del campionato è l’obiettivo più importante, chiaro escludendo una possibile finale di Champions. È superiore a vincere una Coppa Italia, se si chiede cosa avrebbero preferito chi ha vinto la Coppa Italia sicuramente ti dirà lo stesso, non ti dà trofei ma ti porta a giocare nella competizione più bella del mondo. Delle difficoltà le abbiamo avute, io non ho mai usato le squadre per obiettivi personali, non ho mai barattato gli obiettivi di squadra per salvaguardare la mia immagine. O si fanno le cose in maniera professionale o ci si mette mano. Si dice spesso che i panni sporchi si lavano in casa, ma a volte bisogna portarli alla lavanderia a gettoni e attaccare pure la centrifuga.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Inter