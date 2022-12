Spalletti: “Alla ripresa ci aspettano grandi sfide. Partite di livello ci servono per arrivare bene e preparati”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky in vista dell’amichevole con il Villarreal.

Queste le sue parole: “I calciatori hanno svolto un break campionato nella maniera corretta, la società ha organizzato benissimo questo ritiro in un luogo perfetto per noi. I ragazzi mi sembrano in condizione, giocare partite di livello ci serve per preparare l’inizio del campionato. Sono convinto che offriranno una buona prestazione col Villarreal. Siamo già un po’ dentro alle grandi sfide che giocheremo alla ripresa, ma serve far bene queste partite per farci trovare forti nella testa e nei comportamenti. Stasera sarà una partita importante, una partita vera”.

Foto: twitter Napoli