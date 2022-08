Spalletti: “Al Napoli sto crescendo dei leader, Osimhen deve essere un riferimento per noi”

Nell’intervista rilasciata a Dazn in compagnia di Diletta Leotta, Luciano Spalletti ha parlato del suo Napoli e di quanto, quella partenopea, sia una piazza calda: “Piazza importante calcisticamente parlando, hanno ambizioni forti, vogliono vincere. Per vincere il confronto si fa duro, si fa arduo. Dal primo buongiorno incontro questa passione, questo cuore per questi colori. Mi fa arrabbiare soltanto quando non viene riconosciuto l’impegno dei ragazzi. Questa è squadra di bravi ragazzi, professionisti seri, meritano di vestire questa maglia. Ci sarà un impegno massimale in ogni gara, ogni allenamento”. A proposito dei cambiamenti arrivati col calciomercato: “Quando si va mettere mano in maniera così drastica, si ha bisogno di tempo, di far crescere altri leader. Alcuni li abbiamo già: Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, lo stesso Osimhen deve diventare un punto di riferimento per noi”.

Infine Spalletti è tornato indietro nel tempo per parlare del doppio confronto della scorsa stagione contro il Barcellona: “Abbiamo giocato col Barcellona. In Spagna abbiamo pareggiato, a Napoli abbiamo perso anche con dei gol di scarto, ma mi è piaciuto molto più l’atteggiamento di quando abbiamo giocato a Napoli. In pochi minuti abbiamo subito due gol, commesso degli errori, come atteggiamento di squadra mi è piaciuto molto quanto il gruppo propose in quell’occasione”.

Foto: Twitter Napoli