Spalletti: “Acerbi un giorno mi dirà dove gli ho mancato di rispetto. Sulla difesa e Kean…”

05/06/2025 | 12:42:59

Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport presentando la partita con la Norvegia e commentando anche il caso Acerbi: “Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto: mi spiegherà e poi gli dirò quello che penso io di quello che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto. I like di Mancini? Non scherziamo: secondo me gli hanno rubato il telefono e c’è qualcuno che li mette per farlo passare male, può succedere. Ormai il telefono viene hackerato a tutti: io penso che sia successo così, non vorrei pensare diversamente. Difesa? Ho già scelto, ci può giocare Bastoni, ci può giocare Coppola e ci può giocare Rugani. L’ho trovato con un’attenzione eccezionale, si è precipitato qui. Kean? Noi nel ruolo ne avevamo portati tre e uno doveva stare fuori… Ora posso evitare di metterne uno in tribuna, siamo 21 più i portieri, 16 scenderanno in campo poi ci sarà una partita a distanza di pochi giorni. Tutti saranno molto coinvolti, chi non giocherà domani giocherà l’altra”.

Foto: Instagram Azzurri