Spalletti: “Acerbi non ha risposto alla convocazione”

01/06/2025 | 15:35:53

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così parlato di Francesco Acerbi e la sua assenza ai prossimi impegni della Nazionale: “C’è da fare una precisazione: Acerbi non ha risposto alla convocazione. Per il momento no, non lo andiamo a sostituire. Comunque dobbiamo ancora approfondire tutto con calma e serenità”.

Foto: Instagram Azzurri