Spalletti: “Abbiamo un problemone. Non si può passare da essere dominanti a rischiare di non vincere”

09/05/2026 | 23:58:36

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo del Lecce.

Queste le sue parole: “Questo è un problemone, non è un problemino, perchè poi passa tutto da lì, noi per vincere le partite dobbiamo fare gol, le intenzioni debbono essere quelle. Già quando la palla ce l’ha in mano Di Gregorio, dobbiamo andare a scardinare spazi e a trovare situazioni per fare gol. Ogni tanto si va a giocare per levarcela dai piedi, non per creare una superiorità o qualcosa che possa determinare qualcosa, per cui è quella cosa lì. Poi stasera come altre volte si passano dei periodi di partita che sono dominanti sotto tutti gli aspetti, poi ci sono dei down di superficialità che non si possono concedere, ci sono due scelte sulla trequarti per andare a mettere uno davanti alla porta, e si fa la terza che è quella sbagliata, e non si riesce a liberare il giocatore davanti al portiere. Il livello è questo per noi. Se il livello è quello lì… cioè è questo, nel senso che bisogna vincerle queste partite, se il livello è quello che si mettono in discussione è segno che abbiamo sbagliato qualcosa, perchè non si può andare a discutere di queste cose qui, è troppo differente da quello che deve essere il nostro obiettivo, noi dobbiamo – penso si sia tutti d’accordo – dobbiamo giocare per vincere le partite, non per andare a sperare di vincere le partite. Per vincerle tu dal primo secondo, dal calcio d’inizio, vai determinato per fare gol, poi a volte ci riesci, a volte non ci riesci, ma ti era capitato altre 3-4 volte sul calcio d’inizio, ma si riporta su al portiere. Come si riporta su al portiere? Siamo a metà campo….Ma non c’è nessun attaccante…..Prima di tutto si entra dentro e poi, quando siamo dentro ci si rende conto quello che c’è da fare, quello che si trova, ma se non si va dentro le situazioni, non si sa quello che si può trovare. Poi a me è successo di farlo e di prenderlo dopo 7 secondi, non dopo 12, per cui siccome mi è successo, si va a fare questa cosa qua”.

Foto: Instagram Juventus