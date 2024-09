Spalletti: “Abbiamo reagito subito, c’è talmente tensione che una singola situazione può portarti alla follia”

Intervenuto ai microfoni della Rai, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo la vittoria per 3-1 contro la Francia: “Abbiamo reagito subito, dando forza e tranquillità, poi abbiamo fatto la partita che volevamo fare. C’è sempre la possibilità di fare qualcosa di meglio, quello che era importante era stare in campo da squadra al di là dell’errore iniziale. C’è talmente tensione che una singola situazione può portarti alla follia, funziona così. Ma le cose che accadono si verificano quasi sempre nella tua testa: le difficoltà maggiori vanno risolte dentro noi stessi”.

Ha poi proseguito così: “Abbiamo scelto giocatori che stanno sempre in campo, sono più freschi e lavorano in maniera corretta. Probabilmente abbiamo trovato ragazzi giovani con voglia di far vedere il loro livello“.

Infine, ha chiuso parlando di Tonali: “Ha giocato una partita magnifica, temevamo non avesse i novanta minuti ma negli ultimi cinque ha messo delle sgasate…”

