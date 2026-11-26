Spalletti: “Abbiamo reagito bene e siamo contenti di aver fatto divertire il pubblico. Ekhator andava servito di più”

26/11/2026 | 23:24:13

Luciano Spalletti analizza la vittoria contro l’Omonia Nicosia per 4-1 a Sky Sport: “All’inizio abbiamo commesso un paio di incertezze che loro hanno sfruttato. Poi Cambiaso ha segnato un grande gol e abbiamo smaltito un po’ di peso. Alcuni giocatori mancavano da tempo ed esibire un livello simile non era semplice. Siamo stati in campo molto bene, abbiamo pressato bene e siamo contenti di aver divertito il pubblico. Sul secondo gol Gatti è andato in pressione altissima, nonostante io sia spesso titubante nel rompere così la linea. Ekhator ha fatto una buona partita ma è stato servito troppo poco nel primo tempo. Uno con le sue qualità, capace di andare a campo aperto, va servito di più e meglio. Mercato? Il mio lavoro non è quello di lamentarsi per ciò che manca, ma lavorare con ciò che si ha”.

Foto: X Juventus