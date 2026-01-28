Spalletti: “Abbiamo più consapevolezza. Koopmeiners e Openda hanno lottato”

28/01/2026 | 23:28:09

Luciano Spalletti ha parlato a Sky dopo Monaco-Juventus: “C’è stata un po’ di fatica accumulata perché passano pochi giorni. Le sostituzioni erano in funzione proprio di dare ugualmente una brillantezza, una chance a quelli che hanno giocato di meno per dare ritmo. Non ci è riuscito fare come ci eravamo abituati negli ultimi periodi. Però davanti avevamo una squadra che una una volta che riconquistava palla ti portava a fare delle corse di 100 metri, con questa fisicità, con questa velocità e non siamo stati bravi nel riuscire a fare blocco squadra abbastanza compatto perché loro ti portano a correre, a ribaltare di continuo al campo da gioco. Koopmeiners e Openda? Non hanno fatto male, però poi calando la qualità di tutta la squadra viene meno anche un po’ di possibilità del singolo. Perché poi hanno lottato e si sono battuti contro chiunque. Ora c’è più consapevolezza, perché poi attraverso questa che si va a far vedere chi siamo sono delle partite in cui dobbiamo per forza dare un seguito, una continuità però stasera non ci siamo riusciti sotto l’aspetto del ritmo, sotto l’aspetto del mantenere una squadra abbastanza compatta e poi allo stesso tempo quando avevamo palla riuscire a giocare nell’ampiezza e nella larghezza. È stata una partita molto sporca, loro ci aggredivano subito, troppi passeggi sbagliati per cui viene meno la qualità del singolo anche”.

foto x juve