Spalletti: “Abbiamo l’osso in bocca e non vogliamo mollarlo. Vittoria importante”

25/11/2025 | 23:59:40

Spalletti ha parlato in conferenza dopo la sfida contro il Bodo Glimt: “Il primo tempo l’abbiamo giocato male? Secondo me no, perchè abbiamo avuto due occasioni nitidissime per fare gol. È stata una partita dove non abbiamo avuto strapotere come nel secondo tempo dove a tratti eravamo sopra. Però abbiamo giocato alla pari e ho visto le partite del Tottenham, del Monaco e posso farvi vedere che c’è stata una grande differenza rispetto alla nostra. Loro hanno tecnica e mettono in difficoltà adesso. Poi nel secondo tempo la chiave è stata quella di saltargli addosso. È una vittoria importantissima per perchè ho visto la squadra per una volta rilassata. Poi si sono meritati la vittoria. C’è differenza dall’erba reale e la mia squadra ha il merito di adattarsi bene a questa difficoltà. Però in questo clima penso sia difficile avere una struttura in erba e in questo campo si può giocare a calcio con delle belle giocate. Io sono convinto che il Bodo migliorerebbe su un campo in erba. È troppo presto per tutto, perchè quando hai l’osso in bocca non lo vuoi mollare”.

