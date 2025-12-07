Spalletti: “Abbiamo fatto meno di quanto avremmo potuto. Yildiz non si è espresso al meglio”

07/12/2025 | 23:57:35

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza: “Abbiamo fatto meno di quanto avremmo potuto. In diversi momenti sono riemerse esitazioni nella gestione del pallone, sia in avvio sia dopo il pareggio. Abbiamo schierato due giocatori rapidi davanti, ma non siamo riusciti a sfruttare le situazioni favorevoli, perdendo troppi palloni banali e non capitalizzando la superiorità numerica in mezzo al campo. Nella ripresa con David è andata meglio, ma ci siamo sbilanciati lasciando la difesa troppo esposta. Nel 3 contro 3 loro sono fortissimi: fisicità e velocità. Siamo mancati in determinazione. Yildiz, da centrale, aveva sempre un avversario alle spalle e non è riuscito a esprimersi al meglio. Anche noi non siamo stati bravi a metterlo nelle condizioni ideali”.

foto x juventus