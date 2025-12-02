Spalletti: “Abbiamo fatto bene tutto. Napoli? Sarà un’emozione incandescente”

02/12/2025 | 23:30:12

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Mediaset dopo il successo sull’Udinese: “Abbiamo giocato una discreta partita, abbiamo fatto bene tutto. Soprattutto perché quando si gioca contro squadre come l’Udinese che hanno gamba, che hanno corsa, che hanno profondità di corsa, il pericolo è sempre poi quando perdi palla. Invece siamo sempre stati in equilibrio, non abbiamo mai concesso il fianco e l’abbiamo fatta girare anche bene. Ci siamo procurati delle situazioni, aldilà dei goal importanti. Però. È che ci sono capitate delle situazioni che potevamo gestire meglio e visto il livello di calcio e visto il livello di qualità che dobbiamo andare ad acchiappare, sono cose da sfruttare. Perché poi riuscire a gestire le partite così in maniera quasi totale diventa difficile. Probabilmente noi abbiamo fatto bene, abbiamo messo naturalmente l’Udinese in condizioni che però dobbiamo sviluppare meglio. Poi bisogna essere sempre feroci, sempre cattivi, perché il leone vero mette tutta la sua forza anche con un topolino. Per cui, quando ti capitano le situazioni le devi sempre andare a prendere, per cui non è facile, mai. È vero che c’è stato quell’episodio del rigore che l’abbiamo messa in sicurezza, ma se poi non viene l’episodio del rigore, sei sempre lì che devi fare un altro goal, perché se no fino all’ultimo qualsiasi episodio ti può condannare. David e Openda? Sono due attaccanti centrali, se parli con loro ti dicono che il loro meglio è in quella piazzola lì. David è bravissimo tecnicamente e relazionale con la squadra, si muove benissimo dentro l’area di rigore. Openda è bravo ad attaccare la profondità. Napoli? Sarà un’emozione incandescente, perché lì ho tantissimi amici e bambini che mi aspettano. Non conterà come verrò accolto”.

foto x juve