Spalletti: “Abbiamo dato una risposta a quelli che dopo una sconfitta si erano avventati sulla preda”

Luciano Spalletti allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Atalanta, senza mancare di rispondere a qualche polemica arrivata.

Queste le sue parole: “Ci siamo divertiti in settimana perché, dopo 20 partite che non perdevamo, alla prima partita che abbiamo perso come si sono avventati sulla preda è una roba incredibile”.

Sulla partita: “Tutto parte dalla pressione di Anguissa, recupera, Osimhen si fa trovare pronto e poi la passa a Kvaratskhelia che se gli dai le spalle sei morto. Sono partite di grandissimo livello, grandissime sfide del nostro campionato e rafforza la qualità della partita. L’Atalanta ha fatto una grande partita, è stata dentro la gara creandoci difficoltà da un punto di vista dei duelli che si verificano. Il fatto di fare gol e di riuscire a vincere per la squadra è importantissimo, venivamo da una sconfitta e tutti si erano messi a dire le stesse cose. Reazione da grande squadra, si meritano questa vittoria. E’ stato divertente sentire quello che hanno detto dopo una sconfitta dopo venti partite”.

Sulla stagione: “Quando accetti il Napoli entri a conoscenza della storia, del sentimento che avvolge la squadra e che può diventare anche pressione. E’ chiaro che devi osare un po’, qualche immaginazione la devi avere perché qui non si accontentano di arrivare terzi”.

Foto: twitter Napoli