Spalletti: “A volte siamo pigri, altre cazzuti e forti. Arbitro? Molto bravo, diventerà un top”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha così commentato la vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Lazio: “Abbiamo giocato una partita di grande livello, ma anche l’anno scorso. Probabilmente la differenza è che di là c’è uno tra gli allenatori più bravi. La qualità del calcio di Sarri la conosciamo, il primo quarto d’ora abbiamo sofferto e preso gol. Ribaltare questa partita diventa una scorciatoia per fare una crescita verticale e più veloce. A volte ci perdiamo in delle banalità, a volte siamo pigri, altre cazzuti, forti e pensanti. Liverpool? Questa vittoria diventa un biglietto d’attesa di prima classe in questi giorni. Ci arrivi convinto che puoi giocare la partita. Puoi anche non vincere, ma il calcio che devi fare è questo qui. Squadra con personalità? Io sono sempre tranquillo perché so con chi ho a che fare. Ma dà più forza a loro e al nostro ambiente, ai tifosi del Napoli. Quando c’è una battuta d’arresto i discorsi sono sempre quelli, la pratica non è mai facile. Siamo sulla buona strada. A volte perdiamo dei palloni banali per il calcio che vogliamo fare, per il livello di qualità che dobbiamo avere indossando questa maglia”. Pressing alto? Quando i miei si fanno girare le scatole prendono e partono. Fino al gol siamo stati a girare palla ma nessuno la voleva, nessuno prendeva decisioni. E quando tu stai a ciondoloni, gli altri prendono decisioni. E l’ha fatto la Lazio, poi la nostra reazione è stata molto feroce. Può diventare ancora più leggero. Se faceva quel gol di piatto…lui se gli capitano 10 palle così fa 10 gol. Però deve essere contento, si è fatto trovare nelle posizione giuste. Sul gol al volo si era smarcato benissimo, è uscito fuori al momento giusto. Ci aspettiamo di più”. Infine, ha concluso commentando sulla prova dell’arbitro Sozza: “L’arbitro è uno dei più bravi, diventerà un top. Ha arbitrato bene”.

Foto: Twitter Napoli