Spalletti: “A Bergamo come ad Anfield. Gasp un veterano di quelli terribili”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro l’Atalanta, Luciano Spalletti, ha così presentato la sfida del Gewiss Stadium: “I rischi domani sono tanti, hanno buoni giocatori che determinano un ottimo collettivo, ci vorrà la consapevolezza di essere forti anche se da Anfield noi ne usciamo con questa certezza. Quello che diciamo sempre, servirà qualità e forza fisica, loro sono creati in maniera corretta e poi c’è Gasp che è un veterano di quelli terribili”. Poi ha proseguito tornando a parlare anche della sfida di Anfield: “Noi tra le grandi? Il rispetto bisogna prenderselo, difficilmente te lo concedono. Io avevo timore della gara di Anfield, c’ero già stato ed è una delle squadre che guardiamo di continuo perché dà l’idea di dove sta andando il calcio e quindi sono stati bravi i calciatori anche se negli ultimi minuti abbiamo concesso qualcosa, ma per la tranquillità del risultato ormai guadagnato. A Bergamo un test che somiglia molto, sarebbe la conferma dei passi in avanti importanti perché anche lì c’è stadio, squadra, struttura, gioco, tutte le componenti, ma sono tranquillo perché la squadra s’è allenata anche ieri molto bene, non abbiamo nessun calciatore travestito da nostro calciatore, li abbiamo tutti corretti”.

Foto: Twitter Napoli