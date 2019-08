Spal, unità di intenti sul mercato: “Arriverà ancora qualche colpo”

Dopo essere andata in doppio vantaggio, la Spal si è vista rimontare dall’Atalanta in questa prima giornata di Serie A e si è infine arresta a un 3-2 a favore degli orobici che lascia l’amaro in bocca per quanto mostrato di buono in un primo momento. Nel post-gara sono state addirittura tre le voci della dirigenza e del settore tecnico dei ferraresi a intervenire riguardo il calciomercato, tutte raccolte da Estense.com. Prima il proprietario del club Simone Colombarini: “Cresceremo e sul mercato cercheremo di migliorare una rosa che comunque ritengo già idonea per provare a centrare l’obiettivo. Qualche avversaria si è rinforzata, sarà un torneo lungo e difficile che ci vedrà lottare ogni partita“. Poi il presidente Walter Mattioli: “Igor deve crescere ma ha tanta volontà ed è giovane, ci aspettiamo un bel campionato da lui e qualche colpo sul mercato arriverà. Bisogna sempre comunque fare attenzione al bilancio“. Infine il tecnico Leonardo Semplici: “Mi auguro di avere scelte in più e stiamo lavorando per questo, mi auguro di avere una rosa ancora più competitiva“. Il mercato della Spal, in sintesi, è tutt’altro che finito.

Foto: sito ufficiale Spal