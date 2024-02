Spal, ufficiale l’esonero di Colucci. Torna Di Carlo in panchina

Leonardo Colucci non è più il tecnico della Spal. Di seguito il comunicato: “S.P.A.L. comunica di aver sollevato Leonardo Colucci dall’incarico di allenatore della prima squadra. Insieme al tecnico sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Giuseppe Montanaro e il preparatore atletico Raffaele Gagliardo.

Il Club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi”. In panchina, adesso, ci sarà il ritorno di Di Carlo.

Foto: Twitter ufficiale Spal