Leonardo Semplici, tecnico della Spal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul futuro di Andrea Petagna. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Mi fa piacere che sia seguito da club importanti, vuol dire che sta lavorando bene. Deve però restare con noi fino al termine della stagione, per poi magari spiccare il volo e andare in una società più importante”.

Foto: Twitter ufficiale Spal