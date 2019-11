Spal-Sampdoria, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera si chiuderà l’undicesima giornata di Serie A con il posticipo tra Spal e Sampdoria, un vero e proprio scontro salvezza. Semplici dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2- con Berisha tra i pali, Cionek, Vicari e Igor nel terzetto arretrato; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic e Reca a centrocampo; Petagna e Paloschi in attacco. Ranieri sarebbe intenzionato a cambiare modulo, 4-3-1-2 con Audero in porta, Depaoli, Murillo, Colley e Murru nella linea difensiva; Rigoni, Ekdal e Vieira in mezzo al campo con il confermato Ramirez alle spalle della coppia composta da Caprari e Gabbiadini. Quagliarella, non al meglio fisicamente, è in forte dubbio.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic Reca; Petagna, Paloschi.