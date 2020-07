Spal, retrocessione in Serie B: è aritmetica

Arriva oggi il primo – duro – verdetto della Seria A con la Spal che, con quattro giornate d’anticipo, è ormai aritmeticamente retrocessa in Serie B. Poche le occasioni al Rigamonti nella prima mezz’ora con Brescia e Spal che vista la retrocessione ormai imminente preferiscono non farsi del male. All’improvviso però gli spallini passano in vantaggio con Dabo che beffa tutti e apre le danze. Nella ripresa gioca solo il Brescia, i padroni di casa prendono il comando e pareggiano subito i conti con Zmrhal servito da Donnarumma. Nei minuti finali ancora Zmrhal che calcia a incrociare e regala tre punti alle rondinelle in rimonta. La doppietta del centrocampista ceco manda così in anticipo la Spal nel campionato cadetto con la retrocessione che diventa aritmetica.

Può cambiare la categoria, ma l'obiettivo e le motivazioni resteranno sempre le stesse: portare in alto il nome di questa città, della sua gente e dei colori che indossiamo.

Oggi è un arrivederci.#Biancazzurri #MaiSola #ForzaSPALSempre pic.twitter.com/e0yxeI5Qtp — SPAL (@spalferrara) July 19, 2020

Foto: profilo twitter Spal