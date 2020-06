Spal, parla Zamuner: “Lotteremo per la salvezza, ci sono i presupposti per l’impresa”

Giorgio Zamuner, nuovo direttore sportivo della Spal, si è presentato quest’oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Ringrazio la società per l’opportunità che mi è stata concessa. So che è stato un compito arduo, vengo a sostituire una persona davvero in gamba che ha fatto un ottimo lavoro a Ferrara. Affronto questa nuova esperienza con entusiasmo e voglia di far bene. Mi sento di tornare a casa. Porterò persone di fiducia ed esperte. Ne discuterò a breve con la società. Preferisco il mercato interno rispetto a quello estero. Ferrara ha un fascino particolare ed è un ambiente giusto per far crescere giovani forti. Mi sento di dire che ho visto tante volte la SPAL giocare quest’anno. Mi sembra un gruppo sano e credo ci siano i presupposti per tentare l’impresa. La squadra è convinta e consapevole, lotteremo fino alla fine per mantenere la categoria”.

Foto: Twitter ufficiale Spal