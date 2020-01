Spal, parla Colombarini: “Per Bonifazi nessun problema. Falque? Speriamo di convincerlo”

Il patron della Spal, Simone Colombarini, dopo la vittoria sull’Atalanta ha parlato anche di mercato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: “Bonifazi e Iago Falque? La situazione non è diversa rispetto alla scorsa settimana. Noi vogliamo migliorare la squadra. Abbiamo l’accordo per due giocatori importanti con il Torino. Per Bonifazi non abbiamo nessun problema, mentre per Iago Falque c’è qualche cosa da sistemare, non tanto di carattere economico, ma più che altro perché lui non sembra convinto di accettare una squadra meno blasonata del Torino. Spero che il risultato di questa sera possa fargli cambiare idea. Noi siamo disposti a fare uno sforzo importantissimo, che ci possa dare una spinta in più. L’operazione che stiamo cercando di fare prevede l’arrivo di entrambi i giocatori. Speriamo che possa andare così”.

Foto: Twitter ufficiale Torino