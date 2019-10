Spal-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani pomeriggio in programma un altro determinante match, Spal-Napoli. Semplici dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Berisha in porta, Tomovic, Vicari e Igor nel terzetto arretrato; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic e Reca a centrocampo; Floccari e Petagna comporranno la coppia d’attacco. Ancelotti, pronto ad accorciare le distanze dalla vetta dopo i passi falsi di Juve e Inter, sarebbe intenzionato a rispondere con il 4-4-2: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly e Ghoulam in difesa; Elmas e Zielinski in mezzo al campo con Callejon e Insigne sugli esterni, in avanti spazio a Mertens e Milik. Appuntamento alle 15:00 al “Mazza”. A seguire le probabili formazioni:

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti

Foto: Napoli Twitter