Spal, lesione al crociato per Fares: il comunicato

Brutte notizie per la Spal, che perderà Mohamed Fares per qualche mese. Come si legge sul comunicato del club biancazzurro, il laterale mancino ha infatti riportato una lesione al crociato e dovrà essere operato chirurgicamente: “In seguito all’infortunio rimediato nel corso della gara amichevole di giovedì 8 agosto Cesena-SPAL, l’esterno biancazzurro Mohamed Fares ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico“.

Foto: sito ufficiale Spal