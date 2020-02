Spal-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

La capolista Juve domani è attesa dalla sfida in casa della Spal, match valido per la 25esima giornata di Serie A. Una partita molto importante per entrambe le squadre: i bianconeri cercheranno di consolidare la vetta della classifica, gli estensi proveranno a risalire la china per inseguire il sogno salvezza. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Di Biagio recupera Vicari ma perde Dabo e Cerri. Tra i pali ci sarà il solito Berisha, davanti a lui linea difensiva composta da Cionek, Zukanovic, Bonifazi e Reca (in ballottaggio con Fares). A centrocampo spazio a Missiroli, Valdifiori e Castro, mentre in attacco possibile tridente con Strefezza, Petagna e Di Francesco, ma occhio al possibile inserimento di Valoti. Sarri si affida al 4-3-3 ma deve fare a meno di Higuain, Pjanic e Khedira, oltre che dello squalificato Bonucci. Torna Cristiano Ronaldo, che dopo il riposo contro il Brescia, partirà dal primo minuto con Dybala. A completare il tridente offensivo ci dovrebbe essere Cuadrado, favorito su Bernardeschi. In porta ci sarà Szczesny, al centro della difesa la coppia De Ligt-Chiellini, con quest’ultimo che dovrebbe tornare tra i titolari (in caso contrario pronto Rugani). Sulle corsie laterali agiranno Danilo e Alex Sandro, mentre in mediana giocheranno Rabiot, Bentancur e Matuidi.

SPAL-JUVE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza (Valoti), Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

Juve (4-3-3): Sczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (Rugani), Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Foto: Twitter ufficiale Juventus