Spal, interessamento distrattivo alla coscia destra per Nainggolan. Finale di stagione a rischio

La SPAL potrebbe fare a meno di Radja Nainggolan per le ultime 3 gare del campionato. Il “nionja” salterà la trasferta degli estensi a Palermo: uscito dopo 10’ con il Perugia, ha riportato un interessamento distrattivo alla coscia destra. Difficile la sua presenza anche nelle ultime due di campionato, che vede la SPAL immischiata nella lotta per non retrocedere.

Foto: Instagram personale