Spal, il silenzio stampa prosegue fino a sabato. Il comunicato

La Spal, reduce dalla pesante sconfitta contro la Lazio, resta in silenzio stampa fino a sabato 8 febbraio. Lo rende noto il club attraverso il seguente comunicato ufficiale: “S.P.A.L. srl comunica che tutti i propri tesserati non rilasceranno dichiarazioni fino a sabato 8 febbraio, giorno in cui il tecnico biancazzurro Leonardo Semplici terrà la conferenza stampa di presentazione della gara SPAL-Sassuolo. La decisione societaria è maturata al fine di dedicare ogni energia solo ed esclusivamente alla prossima gara di campionato”.

Foto: Twitter ufficiale Spal