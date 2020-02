Spal, il presidente Mattioli: “Crediamo nella salvezza. Semplici? Con lui squadra senza rabbia”

Walter Mattioli, presidente della Spal, è intervenuto così in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Gigi Di Biagio come nuovo allenatore: “Noi crediamo fortemente ancora nella salvezza. Abbiamo un’ottima squadra e vogliamo salvarci. Semplici? Abbiamo preso questa decisione. Abbiamo perso 16 partite su 23 e preso 40 gol, facendone solo 17. Io ringrazierò tutta la vita Semplici, ha fatto un ottimo lavoro però quest’anno non abbiamo visto qualcosa di particolare. Abbiamo visto spesso e volentieri partite giocate male, con giocatori che andavano in campo senza rabbia. Era una squadra che andava caricata. Non voglio crocifiggere nessuno, ma nemmeno passare per il presidente coglionazzo. Abbiamo fatto un cambio giusto, probabilmente tardi. La società guarda al proprio futuro e lo fa per il bene della città e della tifoseria. Noi abbiamo agito nell’interesse delle nostra società. Mi dispiace per Semplici, ma erano arrivati i tempi per far questo”.

Foto: Twitter ufficiale Spal