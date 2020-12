Spal, il portiere Berisha è stato ricoverato dopo la positività al Covid-19

La Spal, con una nota ufficiale, ha comunicato che il portiere Berisha è stato ricoverato in ospedale per accertamenti clinici dopo essere risultato positivo al Covid-19. Questo il comunicato: “S.P.A.L. srl comunica che a seguito della positività al Covid-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore il portiere biancazzurro Etrit Berisha è stato ricoverato presso il reparto specializzato Covid-19 dell’Ospedale di Cona per effettuare accertamenti clinici.”

Foto: twitter uff Spal