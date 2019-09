Spal, idea scambio Paloschi-Parigini con il Toro

La Spal spera ancora in Babacar, tratta Sala per la fascia destra – come vi abbiamo detto già il 27 agosto – e continua ad avere una grande considerazione nei riguardi di Vittorio Parigini, in scadenza di contratto con il Toro. Al club granata è stato proposto uno scambio con Alberto Paloschi: è una possibilità, anche se il Toro sta seguendo Barrow come priorità. L’uscita di Paloschi, come spiegato ieri, metterebbe il club emiliano nella condizione di sferrare l’assalto al Babacar (c’è la forte concorrenza del Verona).

Foto: Zimbio