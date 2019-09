Spal, i neo-acquisti Sala e Reca si presentano: “Pronti a dare tutto”

A oltre dieci giorni alla chiusura della finestra di calciomercato, la Spal presenta in conferenza stampa i suoi acquisti più recenti: Jacopo Sala e Arkadiusz Reca. Queste le parole dell’ex Samp: “Sono a disposizione del mister, come sempre ho fatto nella mia carriera. Darò tutto me stesso per aiutare la mia squadra. Per quanto riguarda la collocazione in campo, mi trovo meglio a destra, ma sono disponibile a ricoprire il ruolo che vorrà il nuovo allenatore. Non vedo l’ora di cominciare. Lo staff con me è stato perfetto e mi ha introdotto piano piano nella squadra. Con Semplici abbiamo parlato poco. Dovevo subito mettermi a disposizione della squadra e capire quali erano le sue intenzioni di gioco. Ci sono state poche chiacchiere e molto campo, proprio per capire più velocemente cosa vuole il mister da me“. Parola poi all’ex Atalanta: “Sono molto contento di essere qua. Penso di avere già il bagaglio di esperienza giusta. Ho lavorato tanto con l’Atalanta e sono qua per aiutare. Quando sono arrivato qua, abbiamo scambiato due o tre parole con Semplici. Mi ha detto cosa vuole da me in campo. Certo, qua la tattica è un po’ diversa dall’Atalanta. Dovrò imparare velocemente. La presenza di Cionek e Salamon è davvero importante per me, soprattutto per la lingua. Prima di arrivare ho parlato tanto con Cionek, che mi ha detto molto su come funzionava questa squadra“.

Foto: twitter ufficiale Spal