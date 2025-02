SPAL, gruppo di 50 ultras fa irruzione al centro di allenamento. Momenti di tensione

Momenti di forte tensione si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 febbraio, presso il centro sportivo della SPAL. Come riporta Estense.-com un gruppo di circa cinquanta ultras, con il volto coperto, ha fatto irruzione durante l’allenamento di rifinitura della squadra in vista del match contro il Rimini, in programma domenica 16 febbraio alle 17:30 allo stadio “Mazza”. Minacce e tentativo di aggressione ai calciatori. In pochi minuti, la situazione è degenerata: sono stati lanciati oggetti e persino alcune sbarre metalliche, creando momenti di grande agitazione. Fortunatamente, non si registrano feriti tra giocatori e staff tecnico. Dopo circa dieci minuti, gli ultras si sono dileguati rapidamente, lasciando sotto shock i presenti, tra cui numerosi genitori che stavano assistendo agli allenamenti delle giovanili.

