Spal, fine del rapporto con Zamuner, Tarantino e De Franceschi. Conferme totali su Lupo

La S.P.A.L. comunica che al termine della stagione in corso, in data 30 giugno 2022, non prolungherà il rapporto di collaborazione con il direttore dell’area tecnica Massimo Tarantino, con il direttore sportivo Giorgio Zamuner e con il capo dello scouting Ivone De Franceschi.

Il Club ringrazia Massimo Tarantino, Giorgio Zamuner e Ivone De Franceschi per la professionalità e il lavoro svolto in questi mesi a Ferrara. Non si tratta solo di professionisti di alto livello che hanno aiutato il club a navigare in una stagione molto difficile con una conclusione molto positiva ma Massimo, Giorgio e Ivone sono persone straordinarie che senza dubbio continueranno la loro carriera con grande successo.

Con questo comunicato la SPAL conferma la nostra esclusiva di qualche giorno fa, quando avevamo anticipato la fine del rapporto lavorativo tra i dirigenti e il club ferrarese e con Fabio Lupo che sarà il nuovo ds.

