Spal, ecco Di Biagio: “Sfida complicata, ma non ho paura. Dimostreremo di essere ancora vivi”

Gigi Di Biagio si presenta. Il nuovo allenatore della Spal è intervenuto in conferenza stampa, queste le sue dichiarazioni: “Negli ultimi due mesi ho avuto la fortuna di essere cercato da diverse squadre. Questa è stata un’opportunità che è arrivata in maniera veloce. Si tratta di una bella sfida, complicata e stimolante. Non mi mette paura, non ho timore, basta davvero poco a entrare nella testa dei ragazzi e a fargli cambiare atteggiamento. Non ho avuto nessun tipo di dubbio. Dimostreremo subito di essere ancora vivi. Dove bisognerà lavorare? Dovremo cercare di fare più gol, di attaccare gli avversari. Di avere la giusta convinzione e andare più volte alla conclusione. Non ci dobbiamo impaurire. Dovremo aumentare la nostra pericolosità con tutti quanti, mantenendo l’equilibrio. I giocatori ci sono. Penso a Valoti, a Di Franceso o Strefezza: non è possibile che vadano così poco alla conclusione. Anche Petagna si deve mettere in testa di segnare di più: ne ha le possibilità”, ha chiuso Di Biagio.

Foto: Twitter ufficiale Spal