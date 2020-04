Spal, è ufficiale l’addio di Vagnati: rescissione consensuale. Ora…

Davide Vagnati non è più il direttore sportivo della Spal. A comunicarlo è lo stesso club biancazzurro attraverso il seguente comunicato ufficiale: “S.P.A.L. comunica che in data odierna il responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati ha risolto il contratto col club biancazzurro.⁣ Tutte le componenti del Club augurano a Davide un futuro ricco di altri straordinari successi.⁣ Grazie Davide”. Ora, per il futuro di Vagnati, una delle soluzioni da seguire è quella che chiama in causa il Torino, come anticipato da Michele Criscitiello su Sportitalia lo scorso 17 aprile.

