Spal e Lecce non si erano mai incontrate in Serie A prima d’oggi

Con un tweet sul proprio account ufficiale, la Lega Serie A ha rivelato come quella odierna sarà la prima sfida nel massimo campionato italiano per Spal e Lecce. Le due formazioni hanno però dato vita nella loro storia a 16 precedenti, disputati in Serie B o in Coppa Italia. Il primi due risalgono al campionato 1948/49 e hanno dato vita a due pareggi. Dal 1976 al 1983 le due società si sono affrontate con maggiore regolarità, per poi ritrovarsi nel 1992/93 per gli ultimi due incroci all’attivo. L’ago della bilancia in questi precedenti è leggermente favorevole al Lecce in quanto a vittorie (+3), ma il dato davvero significativo è quello dei pareggi: ben 9 sulle 16 gare totali, più della metà. A Ferrara, poi, i giallorossi non sono mai riusciti a trionfare: una vittoria biancazzurra e 6 pareggi costituiscono l’insieme dei precedenti tra queste due formazioni al Mazza.

Foto: twitter Spal