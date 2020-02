Francesco Colombarini, patron della SPAL, è intervenuto in zona mista dopo il ko contro il Sassuolo, confermando le valutazioni in corso su Semplici: “L’ho sempre detto che la Serie A è difficile, facciamo quello che serve. Ci riuniremo e valuteremo tutto, in particolare la situazione del tecnico. Sconfitte leggere non esistono, e a questo punto sono tutte pensantissime, non pesanti. Lo dico da un bel po’, non solo da oggi, eppure mi danno di uno favorevole alla Serie B. Non posso essere lontano da quello che pensano i tifosi, sono d’accordo con loro. La squadra oggi poteva anche vincere con un po’ di fortuna, e invece abbiamo preso gol e perso. Se abbiamo sondato idee sul futuro di Semplici o su un eventuale sostituto? Sicuramente, ci sono dei contatti, ma non sono solo io che decido. Ci sarà un comunicato stampa”.