Spal, c’è Berisha tra i convocati. Ma un dettaglio allarma i tifosi biancazzurri

Per la partita contro la Lazio, in casa Spal il dubbio principale riguardava l’ex di turno Etrit Berisha. Il portiere albanese ha avuto qualche problema muscolare nei giorni scorsi e la sua presenza coi capitolini era a grande rischio. Oggi però la società ferrarese ha diramato l’elenco dei convocati di Semplici per il match, includendo anche il nome dell’estremo difensore classe ’89. Tutto rientrato, dunque? Non completamente. C’è infatti un dettaglio che può allarmare i biancazzurri in questo senso. Se per le prime due giornate di Serie A, il tecnico toscano aveva chiamato tre portieri (Berisha, Thiam e Letica), stavolta è stato incluso anche il giovane Marco Meneghetti, classe 2001 in forza alla Primavera. Lo scenario più probabile, dunque, vede il portiere albanese in prova fino all’ultimo secondo: se dovesse dimostrarsi in condizione, giocherà. Ma in caso contrario, la Spal avrebbe comunque il suo terzetto a disposizione per la sfida alla Lazio.

Foto: sito ufficiale Spal