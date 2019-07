Spal, Berisha: “Ho voglia di crescere, faremo un bel campionato”

E’ stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa Etrit Berisha, nuovo portiere della SPAL. Queste le sue prime parole agli ordini di mister Semplici:

“Per me si tratta di un’occasione importante. Sin dal primo giorno in cui ho parlato con il direttore sportivo ho avuto subito un’ottima impressione. Ho sentito immediatamente la voglia di cominciare a lavorare al progetto che stanno portando avanti già da diversi anni. Sono contento e fiducioso del fatto che potremo fare un campionato molto bello. La cosa più importante sarà fare gruppo perché la Serie A è un campionato difficile. Quando cominceranno ad arrivare i risultati positivi, l’atmosfera nella squadra diventerà anch’essa buona e potremo così crescere come squadra”.

Sulla Scelta di Ferrara: “Personalmente posso fare ancora un ulteriore salto di qualità e subito ho compreso come questa opportunità sarebbe stata la cosa giusta per migliorare come portiere. Qui ci sono grandi motivazioni e tutti i presupposti per fare bene. Voglio crescere ancora e fare le cose giuste. Prima di tutto ho parlato con il ds ed il mister, che sono stati importanti per conoscere e capire quanta fiducia hanno in me. Poi mi sono sentito anche con tanti ex compagni che giocano qua. Ho parlato con Jasmin Kurtic, che mi ha parlato molto bene di Ferrara, della società e della gente. Anche questo mi ha aiutato. L’Atalanta è stata una realtà importante per me. Sono stati anni importanti e avevo bisogno di garanzie per il futuro. Tutto ciò mi è stato quindi di aiuto per prendere una decisione. Volevo ricominciare con una squadra che avesse fiducia e volontà di crescere insieme a me. Ho accettato subito e non ho voluto sentire altre offerte. Ora non vedo l’ora di cominciare”.