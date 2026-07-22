Spagna: vandalizzato il murale dedicato a Ferran Torres per il gol decisivo al Mondiale

22/07/2026 | 14:15:13

Il gol al 106′ minuto della finale dei Mondiali è valso a Ferran Torres la gloria eterna e un murale in suo onore. L’opera d’arte, realizzata dall’artista urban TvBoy, raffigurava il calciatore del Barcellona mentre bacia il trofeo appena conquistato. L’opera situata in via Escorial, nel quartiere Gràcia di Barcellona, è stata vandalizzata poche ore dopo la completa realizzazione. L’atto vandalico è stato, immediatamente, collegato a motivazioni politiche poiché sono state rinvenute delle scritte a favore del riconoscimento delle squadre nazionali catalane e contro la Spagna. TvBoy, l’artista del murale, ha assicurato i propri fan che le minacce non lo faranno intimorire.

Foto: Ferran Torres