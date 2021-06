Spagna, Thiago Alcantara: “Anche noi centrocampisti dobbiamo impegnarci per fare gol. L’Italia non è una sorpresa, mi piace tanto”

Thiago Alcantara, centrocampista della Nazionale spagnola e del Liverpool, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla sfida di questa sera contro la Polonia del suo amico Lewandowski: “Ci sentiamo spesso, siamo stati insieme 6 anni al Bayern e anche le nostre ragazze hanno legato molto. Io gli chiedo del Bayern e lui di Klopp. Ma parliamo anche della paternità dato che abbiamo entrambi figli. Problemi per la Spagna? Anche noi centrocampisti dobbiamo impegnarci per fare gol. Giusto chiedere agli attaccanti di segnare, ma se anche noi che stiamo in mezzo pretendessimo da noi stessi di segnare così come Alvaro si danna per tutta la partita per aiutarci a difendere segneremmo di più”.

Sulle favorite di questo Europeo. “L’Italia ha iniziato in maniera formidabile ma per me non è una sorpresa. Mancini viene da una dinamico incredibile con 29 partite senza sconfitte ed è bello vedere come impone il suo gioco. L’altra che mi piace tanto è la Francia, una squadra consolidata. Ma anche noi possiamo dire la nostra. Spesso guardo le avversarie per pensare a come batterle”.

Infine su Eriksen: “Quando ho visto la scena di Eriksen ho pensato ‘Cosa stiamo qui a fare, cosa giochiamo a calcio a fare? E allo stesso tempo ero lì a pregare con tutto me stesso per Christian”.

FOTO: Twitter Liverpool